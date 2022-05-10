美官員：電子零件禁運痛擊 俄無法替換飛彈裝備

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）一名美國國防部官員今天表示，國際制裁正打擊俄羅斯武器工業。由於西方對莫斯科實施電子零件禁運，俄羅斯軍方在烏克蘭使用的飛彈裝備幾乎無以為繼。

法新社報導，這名不願具名的五角大廈高階官員表示，俄羅斯向烏克蘭發射如此多飛彈，以致他們的精確制導彈藥（PGM）存在庫存問題，而且難以更換。

這名官員在記者會上表示，根據美國情報，華府認為制裁「已對俄羅斯國防工業基礎產生影響」，尤其是針對電子零件實施的制裁。

這名官員宣稱，這就是為什麼馬立波（Mariupol）或哈爾科夫（Kharkiv）等大城市，會遭到無法區分軍事目標和住宅大樓的非制導炸彈攻擊。

這名官員說，此外，俄羅斯軍隊持續面臨補給和紀律問題，例如有軍官「拒絕服從命令和行動」。

這名官員說，還有像是在頓巴斯（Donbas）地區，俄羅斯軍隊無法協調空襲和地面調度，又面臨惡劣天氣導致地面泥濘，迫使戰車留在柏油路上。

他還說，俄軍仍在努力解決後勤問題，「部隊補給出現很大麻煩」。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110510