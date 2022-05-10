德外長訪烏克蘭布查：追究加害者責任

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（中央社記者林育立柏林10日專電）烏克蘭布查街上平民屍體橫陳的畫面震驚全球，德國外長貝爾伯克造訪時承諾將追究加害者責任。貝爾伯克是俄軍入侵以來第一位訪問烏克蘭的德國閣員。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）的陪同下，今天首先訪問基輔郊外的布查鎮（Bucha），對俄國軍人在此濫殺平民感到震驚，承諾將追究加害者的責任。

貝爾伯克說，到了現場才知道布查是一個平靜、都市近郊的小鎮，如今象徵的是駭人聽聞的罪行、刑求、強暴和謀殺，行兇者的專橫令人無言，「我們自己也可能成為受害者」

她表示，我們無法減少倖存者的痛苦，但可以主持正義，要行兇者負起責任，國際社會將全力蒐集證據，德國願協助烏克蘭追究戰爭罪行的責任。

俄軍在烏克蘭各地濫殺平民，犯下令人髮指的暴行，其中在布查發現的屍體數量最多，俄軍撤離至今已尋獲400多具屍體。

隨後貝爾伯克到鄰近的伊爾平鎮（Irpin），走進一棟幾乎全毀的公寓。俄軍3月底撤退後，放眼所及盡是廢墟。

她在伊爾平稱讚烏克蘭人民的勇氣，「你們是一個勇敢的國家，我們能做的就是跟你們站在一起」。

貝爾伯克隨後在首都基輔宣布，2月中關閉的德國大使館將重新開放。

她在與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的聯合記者會上承諾，德國將提供烏克蘭先進武器，確保未來不再被攻擊。

貝爾伯克並譴責俄羅斯是「不遵守規則和犯下戰爭罪行的侵略者」，強調德國正全力減少對俄國能源的依賴，未來「永遠不要再用」。

德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）原本規劃4月中與波蘭等國元首一起訪問烏克蘭，不過由於過去擔任外長時與俄國關係友好，臨時被烏克蘭拒訪，造成德國與烏克蘭關係出現緊張。

貝爾伯克藉此行向烏克蘭釋出善意，修補兩國關係，為總理蕭茲（Olaf Scholz）未來訪問烏克蘭鋪路。（編輯：黃自強）1110510