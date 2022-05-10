歐洲理事會主席訪烏克蘭敖德薩 遇俄空襲急避難

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（中央社烏克蘭敖德薩9日綜合外電報導）歐洲理事會（European Council）主席米歇爾今天無預警訪問烏克蘭南部港市敖德薩（Odessa），以示對烏克蘭的支持，但訪問期間一度因為俄羅斯空襲而被迫緊急避難。

米歇爾（Charles Michel）在敖德薩上傳的影片中說：「（俄羅斯）克里姆林宮想要扼殺你們的自由和民主精神。我完全相信他們永遠不會成功。」

法新社報導，緊急服務單位說，一連串威力強大的飛彈今天晚間攻擊敖德薩，摧毀5棟建築物，造成一座購物中心起火燃燒，有2人受傷。

歐盟官員說，米歇爾與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）會談期間，與會者必須中斷會議緊急避難，因為飛彈再次攻擊敖德薩地區。

俄軍9日晚間空襲敖德薩摧毀5棟建築物，一座購物中心起火燃燒，烏克蘭消防人員趕赴處理。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

路透社報導，什米加爾今天表示，由於港口被封鎖無法走海路，全國出口能力銳減一半以上，烏克蘭每天損失1.7億美元。

什米加爾與米歇爾視察海港狀況時說：「9000萬公噸農產品被擋下來，烏克蘭原本計劃出口到亞洲、非洲和歐洲國家。」

什米加爾表示，部分農產品已經由公路或鐵路出口，但其他部分儲量仍留在遭受砲擊的地區，或已被俄方奪走。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，什米加爾說：「由於砲擊、損壞和船員死亡，一些船隻被迫在外部襲擊下進入港口。目前，約有70艘船隻在烏克蘭海港受阻，包括在敖德薩港的10艘。大多數船隻是散裝貨船和混載貨船。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110510