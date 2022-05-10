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亞速鋼鐵廠仍有1000多烏軍死守 數百人受傷

2022/5/10 21:14（5/10 21:47 更新）
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烏克蘭副總理韋列舒克10日說，馬立波亞速鋼鐵廠仍有1000多名烏克蘭士兵死守，其中有數百人受傷。圖為7日亞速鋼鐵廠冒出大量濃煙。（美聯社）
烏克蘭副總理韋列舒克10日說，馬立波亞速鋼鐵廠仍有1000多名烏克蘭士兵死守，其中有數百人受傷。圖為7日亞速鋼鐵廠冒出大量濃煙。（美聯社）
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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭副總理韋列舒克今天說，在俄羅斯控制的港市馬立波（Mariupol），亞速鋼鐵廠（Azovstal）仍有1000多名烏克蘭士兵死守，其中有數百人受傷。

韋列舒克（Iryna Vereshchuk）告訴法新社，「超過1000名」烏克蘭士兵留在鋼鐵廠內。

「數百人受傷，重傷的人需要緊急撤離，情況每天不斷惡化。」

亞速鋼鐵廠是烏軍在東南部港市馬立波死守的最後據點，自俄羅斯入侵以來，亞速鋼鐵廠的命運在更廣泛戰爭中具有象徵性意義。

韋列舒克上週末表示，所有婦女、兒童和年長者都已從亞速鋼鐵廠撤離，這是與聯合國及紅十字會協同展開人道任務的一部分。

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，人口大規模外逃後，目前已有將近2/3基輔居民返回。

克里契科在記者會表示：「戰爭前，基輔有350萬人居住，目前有近2/3居民已經返回。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110510

烏克蘭南部馬立波市長的一名助理10日表示，亞速鋼鐵廠內至少還有100名平民尚未撤離。圖為民眾6日從亞速鋼鐵廠撤離。（美聯社）
烏克蘭南部馬立波市長的一名助理10日表示，亞速鋼鐵廠內至少還有100名平民尚未撤離。圖為民眾6日從亞速鋼鐵廠撤離。（美聯社）

沒撤完 馬立波市：亞速鋼鐵廠至少還有100平民

（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭南部馬立波市（Mariupol）市長的一名助理今天表示，該市遭到俄軍砲火猛轟的亞速鋼鐵廠（Azovstal）內，至少還有100名平民尚未撤離。

馬立波經歷烏克蘭戰爭最具破壞性的戰鬥，亞速鋼鐵廠是該市仍在烏軍戰士手中的最後一塊區域。

烏克蘭此前曾表明所有平民都已離開亞速鋼鐵廠，俄羅斯也稱平民撤離該廠的工作已完成。

馬立波市市長的助理安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）在Telegram上寫道：「除了軍人，至少有100名平民仍在（亞速鋼鐵廠）這個避難所裡。然而，這並未降低占領者攻擊的密度。」

俄羅斯未立即對其說法作出評論，路透社亦無法查證這座巨大工廠內的情況。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110510

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