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法國：歐盟禁運俄羅斯石油制裁 本週可達成協議

2022/5/10 18:03
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（中央社巴黎10日綜合外電報導）主管歐洲事務的法國國務秘書波恩今天表示，歐洲聯盟（EU）可能在本週達成今年底前停止自俄羅斯進口石油的協議。這是歐盟針對莫斯科侵略烏克蘭所採取的最新回應行動。

法新社報導，歐盟正在討論準備對俄羅斯祭出的第6波制裁方案，其中包括這項石油禁運令。但匈牙利等一些歐盟國家由於經濟運作依賴俄國石油，因此抗拒禁運令，希望有替代來源保證。

波恩（Clement Beaune）告訴法國LCI電視新聞台：「我認為我們能夠在本週達成協議。我們正竭盡努力達成，很可能幾天內的事。」

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他表示：「我們必須動作快。我有信心這麼說，歐洲會祭出第6波制裁，且措施會非常強硬。我們首先將逐步淘汰使用俄羅斯石油，但也將擴及所有俄國碳氫化合物。」

波恩還說，歐洲領袖今天將透過電話進行新一輪討論，參與者包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟執行委員會（EU Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110510

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