美烏情報分享外洩 美官員：拜登要國安官員封口

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）一位知道內情的美國官員透露，美國總統拜登最近告訴美國高層國安官員，美國與烏克蘭分享偵密情報的消息遭到外洩，對情勢並無幫助，有必要停止這麼做。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士透露，白宮上週否認向烏克蘭提供「意圖擊斃俄羅斯將領的直接情報」後，拜登（Joe Biden）分別與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）以及國家情報總監海恩斯（Avril Haines）談話。

這位官員說，拜登告訴他們，將美國與對抗俄羅斯侵略的烏克蘭軍隊分享的情報公開，是沒有幫助的，他並強調必須停止這類資訊外洩。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）率先披露拜登告誡高層國安官員的消息。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天告訴記者，拜登總統對外洩事件感到「不悅」，認為這些消息「不準確」。

莎琪拒絕證實拜登是否就此事和幕僚團隊通話，但她表示，拜登認為相關報導「誇大美國的角色，而且是不準確的說法，同時也低估了烏克蘭扮演的角色和領導能力。他不認為這具有建設性」。

美國官員一直不避諱談論與烏克蘭分享情報，但也表示有其界限。美國國家安全會議（National Security Council）發言人上週表示，美方除了提供烏克蘭作戰武器，還提供「幫助烏克蘭人保衛國家」的情報。

美國政府官員曾強調，與烏克蘭分享的情報有明確限制，包括禁止提供特定高階軍事領導人精確攻擊位置的情報。這是白宮竭力避免越過莫斯科認為意在升高衝突的界線。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）1110510