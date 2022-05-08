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美第一夫人訪問斯洛伐克 會見烏克蘭難民和志工

2022/5/8 22:09（5/8 22:15 更新）
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（中央社柯西契/米斯奈尼默茲克村8日綜合外電報導）美國第一夫人吉兒．拜登今天拜訪斯洛伐克東部的烏克蘭難民。她在羅馬尼亞和斯洛伐克的最後一天，拜訪派駐當地美軍，及逃離俄羅斯侵略的烏克蘭婦女和兒童。

吉兒．拜登（Jill Biden）在斯洛伐克柯西契市（Kosice）一間難民中心和難民家庭、志工以及地方當局工作人員話家常，柯西契市是超過40萬名烏克蘭難民穿越邊界來到斯洛伐克的主要轉運站之一。

聯合國（UN）表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，已經有580萬人逃離烏克蘭。

帶著7歲女兒從烏克蘭逃到柯西契市的教師庫托查（Viktoria Kutocha）告訴吉兒：「戰爭開始後，我們瞭解到烏克蘭沒有一處是安全的。」

吉兒問她如何向孩子解釋這場戰爭。

她說：「這難以解釋，我只是告訴他們發生一場戰爭，我無法解釋，因為我自己也不清楚。」

吉兒給這對母女一個大大的擁抱。

在維吉尼亞州一所社區大學教授英文和寫作的吉兒，也拜訪當地難民就讀的一所學校。

她說：「美國人民的心與烏克蘭的母親同在，並祝這所學校裡的所有婦女，母親節快樂！」

吉兒今天稍後和斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger） 一起來到和烏克蘭接壤的米斯奈尼默茲克村（Vysne Nemecke）。

她對當地官員和非政府組織表達感激之意，並在一處由援助團體臨時搭建的帳篷教堂中，加入替難民簡短的禱告祈福。

吉兒在完成4天的訪問行程後，將於9日離開。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110508

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