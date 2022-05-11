美眾院通過400億美元法案 助烏克蘭抵禦俄國侵略

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天投票通過一項增援烏克蘭的400億美元法案，接下來將送交參議院表決，預料可能會在本週末或下週通過。與此同時，華府警告俄烏衝突恐陷入持久戰。

在民主與共和兩黨領袖對方案細節達成協議的情況下，這項國防、人道與經濟援助法案今天在眾院以368票對57票過關；所有反對票均來自共和黨人。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在投票前告訴民主黨同僚說：「透過這項援助法案，美國向全世界傳遞出響亮訊息，我們堅定不移地與勇敢的烏克蘭人民站在一起，直到贏得勝利。」

美國總統拜登曾要求國會批准向烏克蘭追加330億美元援助，朝野國會領袖9日達成協議，將再加碼68億美元，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

除了白宮要求的援助款項外，這筆資金還包括額外增援的34億美元，將用於軍事和人道主義援助。

若這項法案如預期在參院過關，美國在援助烏克蘭國防經費及解決後續人道危機方面的支出，將累計至約540億美元。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110511