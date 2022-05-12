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烏克蘭戰爭內容政策 臉書母公司撤回指引請求

2022/5/12 16:02
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（中央社舊金山10日綜合外電報導）社群媒體臉書母公司Meta Platforms Inc今天表示，該公司已撤回向其監督委員會提出的一項關於當前俄烏戰爭相關內容審查政策的指引請求。監督委員會則表示，對公司決定感失望。

路透社報導，Meta Platforms Inc表示：「這並非草率決定，撤回政策諮詢意見係基於目前的安全和維安疑慮。」

監督委員會（Oversight Board）表示，對公司的決定感到失望。監督委員會對於特定棘手內容審查上訴可做出有約束性的決定，以及提供政策建議。

俄羅斯在侵略烏克蘭期間打壓社群媒體，3月封鎖臉書（Facebook）和Instagram，並裁定Meta涉及極端分子活動有罪。Meta的通訊軟體WhatsApp未受俄國禁令影響。Twitter在當地服務則因當局減速受到阻礙。

Meta邀請學者、維權人士和律師組成獨立的監督委員會，針對部份內容審查案件做出裁決，也可對網站政策提供建議。

監督委員會今天推文表示：「委員會固然了解這些疑慮，我們相信這項請求提出了重要的議題，並對公司決定撤回感到失望。」

監督委員會還說：「公司捍衛言論自由和人權的重要性有增無減。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110512

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