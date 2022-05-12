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西門子獲利腰斬營收成長 將逐步退出俄羅斯

2022/5/12 16:40
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（中央社法蘭克福12日綜合外電報導）德國工業集團西門子（Siemens）今天表示，第2季度獲利腰斬。同時，西門子宣布將逐步退出在俄羅斯的業務營運。

西門子今天宣布，公司在1至3月的第2季度淨利，自去年同期的24億歐元，腰斬至12億歐元（13億美元）。西門子的會計年度自10月到次年9月。

儘管俄烏戰爭和疫情衝擊持續，西門子表示，第2季度營收從上年同期的147億歐元，成長至170億歐元。

俄羅斯侵略烏克蘭後遭制裁，西門子因此獲利減少約6億歐元，因西門子減記該公司在俄羅斯地區的事業資產價值。

西門子表示，旗下包括鐵路服務和維修的交通運輸事業，受創尤其嚴重。西門子表示，公司已開始逐步退出在俄羅斯「所有產業的業務活動」。

執行長布希（Roland Busch）表示，西門子在俄羅斯市場活躍近170年，退出當地市場「不是件容易的決定」。西門子在3月初莫斯科入侵烏克蘭後，暫停俄羅斯的業務。

總部設於慕尼黑的西門子確認全年度展望，年營收成長目標為6-8%。西門子表示，這個預估值是基於預期疫情衝擊和供應鏈問題不會惡化。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110512

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