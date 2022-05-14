岸田上任首訪沖繩 15日出席回歸50週年紀念儀式

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（中央社東京14日綜合外電報導）今年5月15日是沖繩縣從1972年回歸日本50週年，官方明天將在沖繩與東京兩地同步舉行紀念儀式。日本首相岸田文雄上任後今天首度訪問沖繩縣，明天將親自出席紀念儀式並致詞。

1945年日本軍隊在沖繩縣與美軍發生沖繩戰役，是第二次世界大戰期間太平洋戰爭傷亡最慘重的一場戰役；二次大戰結束後，沖繩被美軍暫管，直到1972年才回歸日本，美軍統治時間長達27年。

日本經濟新聞報導，配合沖繩回歸日本50週年，岸田今天訪問沖繩縣，前往糸滿市和平祈念公園內的國立沖繩戰歿者墓苑（公墓）獻花。

明天是沖繩回歸日本50週年紀念日，中央政府與沖繩縣政府將在宜野灣市共同舉辦紀念儀式，岸田明天將親自出席並致詞。

岸田日前跟沖繩縣知事玉城鄧尼會談時說，會繼續努力減輕沖繩的美軍基地負擔。

岸田今天也前往2019年失火的首里城視察重建狀況，並跟當地觀光業者座談；他還到宜野灣市的美軍普天間基地及沖繩科學技術大學院大學視察。

共同社報導，岸田視察完首里城後受訪說，首里城正殿工程將於11月正式動工，並強調「首里城是沖繩縣民的驕傲，也是國民歷史文化資產」。日本政府目前以2026年完成重建作為目標。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110514