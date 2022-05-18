美國染疫新增病例攀升 治療用藥需求大漲

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國衛生官員今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病例不斷增加，使相關藥品的需求也直線上升，輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）口服藥Paxlovid的用量，在過去4週就成長了315%。

美國染疫和住院的人數增加，影響了有關單位對民眾行為的建議，例如全美人口第一大城紐約市，便開始勸告民眾比較確實地佩戴口罩，但也沒有新的強制規定。蘋果公司（Apple）則是取消了要員工回到辦公室工作的計畫。

美國田納西州納希維爾范德比大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicin）傳染疾病專家夏夫納（William Schaffner）說：「我們日益發現，這種病毒對年齡較大、身體較虛弱、患有慢性病或免疫功能低下的人為害較大。」

「但我們現在有更好的治療藥物，染疫者將有許多人能走出醫院，而非被抬著出去。」

路透社統計，美國目前每天平均新增病例，已從1週前約7萬3000例增加到現在的近9萬7000例；而自3月底達到近期最低點每天3萬例後，新增病例數就一直逐步上升。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）今天估計，上週約有一半的新增患者感染的是Omicron變異病毒株的亞型病毒株BA.2.12.1，且在美國東岸許多地區，這已經成為主流病毒株。

夏夫納說：「另外一個正在出現的情況是，我們為病毒傳播提供了機會，包括我們已經不戴口罩，且在職場和娛樂時恢復了群聚活動。」

他並說：「展望未來，我們必須決定，疫情要嚴重到何時才會使我們開始再次戴上口罩並比較保持社交距離；而這類討論，此刻正在紐約進行。」

紐約市已將防疫警戒層級提升到高度，當地衛生部門強烈建議65歲以上和高風險族群，在室內公共場所和擁擠的戶外空間一律戴上口罩。（譯者：李晉緯/核稿：張佑之）1110518