日本愛知縣供水設施漏水 汽車相關業者恐受影響

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本愛知縣一處供應工業用水的供水設施疑因漏水，未來恐有停止供水之虞。由於仰賴這處供水設施的業者多數跟汽車產業相關，一旦未及修復，未來可能影響到汽車產業生產。

日本時事通信社報導，愛知縣政府今天表示，提供包括豐田市在內多數工廠工業用水的相關設施發生大規模漏水，未來可能有停止供水之虞，目前尚不清楚何時能修復。

這處供水設施提供位於豐田市、岡崎市等西三河地區9市3町的131間工廠工業用水，其中許多工廠都跟汽車生產相關，未來有可能會影響到生產。

這處供水設施位於豐田市，主要透過水門控制來阻斷河水，將蓄積河水用來提供工業用水。

愛知縣政府表示，今天清晨4時45分左右，這處供水設施已完全無法取水，等到淨水場內剩餘的水全數用盡後，預料將完全停止供水，因此呼籲企業節約用水。

管理這處供水設施的東海農政局表示，15日就已確認發生漏水，但不清楚漏水原因。

日本放送協會（NHK）報導，使用這處供水設施所提供工業用水的豐田汽車，目前暫時以井水維持工廠正常運作，今天的生產不受影響；至於明天開始工廠運作要視狀況再行判斷。

三菱汽車位於岡崎市的組裝工廠，今天跟豐田汽車一樣使用井水維持正常生產，明天以後的運作也要視未來狀況進行判斷。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110518