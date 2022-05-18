達吉特成本攀升侵蝕利潤 首季獲利腰斬

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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國零售鉅子達吉特（Target Corp）今天表示，公司第一季獲利腰斬，並示警受到燃料價格和貨運費用攀升影響，利潤率將受到更大衝擊。

路透社報導，達吉特首季淨利滑降至10.1億美元。經調整後每股盈餘2.19美元，低於預估的3.92美元。

達吉特預估，年營業利益率約6%，低於原先預估的8%以上。

儘管如此，首季營收攀升4%，來到251.7億美元，主要受惠挖對手牆角的策略，即大量商品維持平價，不惜犧牲部分短期獲利。

達吉特執行長柯內爾（Brian Cornell）表示：「我們的獲利能力不如預期，或不如我們所想要的。」

「這些（成本）持續攀升幾乎是日日如此，目前沒有跡象顯示假以時日會有消退跡象。」

達吉特表示，疫情導致出貨管道大亂，烏克蘭危機造成公司成本攀升，燃料價格和貨運費用將比原本預估的年度費用增加近10億美元。

達吉特受到庫存過多折扣更大的影響，季度毛利率從30%降至25.7%。

達吉特表示，比較昂貴的商品，像是電視和廚房用品的需求也減少。

達吉特在公布乏善可陳的財報後，盤中股價重挫25%。零售巨擘沃爾瑪（Walmart Inc）昨天下修年度獲利看法，股價也創下1987年以來最大單日跌幅。不過，達吉特和沃爾瑪這兩家公司的季度營收表現都優於預期。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110518