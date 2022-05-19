奶粉短缺掀政治漣漪 美軍方租包機空運救急

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）白宮今天表示，美國政府將以軍方租用的商務包機空運嬰兒奶粉，以減緩全國奶粉嚴重缺貨的問題。同時，國會也正為此審議兩項相關法案。

法新社報導，奶粉短缺的問題是供應鏈瓶頸和製造商大量召回奶粉所形成的「完美風暴」，這不僅讓美國家長愈來愈焦急，也在11月期中選舉前成為總統拜登的政治難題。

白宮表示，國防部「將像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最初幾個月載運各種用具那樣，利用與商務貨運航空公司的合約，從符合食品暨藥物管理局（FDA）安全標準的國外製造廠運回奶粉。」

白宮稱這項措施為「空運奶粉行動」（Operation Fly Formula），並表示：「繞過常規空運路線，將加速奶粉進口和分銷，在製造商繼續增產的同時提供即時支援。」

拜登也訴諸國防生產法（Defense Production Act）掃除生產瓶頸，要求供應商優先供貨給奶粉製造商。

美國的奶粉缺貨問題最初是因供應鏈受阻及疫情下缺工所致；今年2月，製造商亞培公司（Abbott）在兩名嬰兒喪命後宣布「自願召回」密西根廠的產品，並關閉這座工廠，使得短缺問題更加惡化。

接下來的調查釐清了奶粉的問題，美國食藥局與亞培公司本月16日達成恢復生產的協議，但要在商店上架還需數週時間。

美國的嬰兒奶粉消費有98%仰賴國內製造商。根據數據即時追蹤機構Datasembly從1萬1000多家零售商取得的資料，本月稍早奶粉平均缺貨率達到43%。

拜登致函農業部和衛生及公共服務部（HHS）主管，說進口奶粉「將作為增產的橋樑」，「因此，我要求各位採取所有適當可行措施，立刻進口更多安全奶粉」。

奶粉短缺已讓許多家長心急如焚，擔心孩子餓死。奶粉對許多家庭來說是必需品，尤其是低收入家庭，因為這些家庭的母親產後幾乎必須立刻復工，無法哺乳。另外也有現貨奶粉價格飛漲的問題。

奶粉匱乏已造成政治後果，想在11月期中選舉奪回國會控制權的共和黨緊咬這個議題來抨擊拜登及執政的民主黨。

美聯社報導，在白宮採取行動的同時，民主黨主導的聯邦眾議院預期今天通過兩項法案以解決嬰兒奶粉短缺問題。

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一項法案將讓農業部長得以在供應中斷的情況下發布許可，允許「婦女、嬰兒與孩童營養補充特別計畫」（WIC）的參與者使用專屬票券向任何製造商購買奶粉，而不限於某一個可能缺貨的品牌。這項法案可望獲得兩黨廣泛支持。

另一項法案是規模達2800萬美元的緊急支出計畫，目的是擴大食藥局的資源。預料這項法案獲得的兩黨支持不如前一項，目前還不清楚聯邦參議院是否會接受。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110519