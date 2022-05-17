美國嬰兒奶粉大缺貨 利潔時和雀巢加速供應

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）嬰兒配方奶粉大廠利潔時（Reckitt Benckiser）和雀巢（Nestle）已加速對美國供貨，以解決商品貨架被掃空且引發父母恐慌的缺貨問題。

路透社報導，自從美國亞培藥廠（Abbott Laboratories）收到亞培嬰兒奶粉遭細菌感染的投訴，於2月召回配方奶粉後，美國超市商品貨架上的嬰兒配方奶粉大幅減少。

亞培昨天表示，已與美國衛生監管機構達成協議，旗下密西根州工廠將恢復生產嬰兒配方奶粉，這代表朝解決全國大缺貨問題邁出重要的一步。

在此同時，其他嬰兒配方奶粉製造商也加速生產，同時增加出貨嬰兒配方奶粉到美國。

利潔時一名主管今天告訴路透社，公司已提高嬰兒配方奶粉產量約30%，並更頻繁地向美國商店出貨。

利潔時北美和歐洲營養部門高級副總裁克里夫蘭（Robert Cleveland）受訪時說，該公司允許工廠「無限加班」，以利額外輪班。利潔時在美國密西根州、印第安納州和明尼蘇達州設有3家工廠。

在亞培召回產品之前，利潔時在美國的嬰兒配方奶粉市占率略高於1/3，亞培則占約44%。總部位於英國的利潔時告訴路透社，現在利潔時占美國嬰兒配方奶粉總供應量的50%以上。

雀巢今天在聲明中表示，公司正在將嬰兒配方奶粉從荷蘭和瑞士空運美國。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110517