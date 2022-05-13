全美配方奶粉短缺 健康與經濟弱勢者深受其害

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山12日專電）全美近來爆發配方奶粉嚴重短缺現象，專家指出，這波是數十年來最嚴重，將影響到新生兒和其他仰賴配方奶粉者的健康，同時凸顯美國健保系統疏於照顧健康狀況不佳和社經地位弱勢者。

中央社記者駐地的舊金山灣區，一家華爾格林公司（Walgreens）的連鎖藥妝店，明顯可以看到配方奶粉的商品貨架相較其他商品貨架空了很多。

美國市場販售的配方奶粉選擇不多，以美強生營養品公司（Mead Johnson Nutrition Co.）生產的Enfamil和亞培公司（Abbott）生產的心美力（Similac）兩個品牌為主，特別是心美力的嬰幼兒配方奶粉供貨拉警報。

美國新聞網站VOX今天指出，美國這波奶粉荒要追溯到今年2月，亞培公司在密西根州史特爾吉斯（Sturgis）工廠疑因奶粉污染，導致兩起嬰兒死亡案件，亞培自願關閉工廠至今，並大規模召回產品。

新聞網站Politico本週報導，不清楚為何亞培與美國食品暨藥物管理局（FDA）沒有達成協議，讓亞培的工廠繼續生產配方奶粉，以協助解決這波短缺問題。

亞培除生產自家品牌心美力嬰兒配方奶粉，並為銷售美國市場的其他品牌奶粉代工。亞培工廠停產至今近3個月，加上生產配方奶粉的原物料、包裝仍普遍遇到供應鏈的問題，導致美國貨架上的庫存枯竭。

根據「華爾街日報」報導，截至4月24日，全美最熱銷的嬰兒奶粉品牌約40%缺貨。恐慌性囤貨讓商家限制每位消費者的購買數量，官員也擔心會出現價格上揚。

美國CDC調查，約1/5嬰兒在出生後頭兩天必須喝配方奶；出生3個月大的寶寶僅有不到一半喝全母奶，而要以配方奶補充。調查也顯示，生活貧困家庭最有可能在嬰兒出生後的前3個月以配方奶粉補充營養。

對某些人而言，配方奶粉不是選項而是必需品，例如有些嬰兒無法喝母乳，另外過敏或免疫失調者可能從童年到成人階段都需要喝配方奶。根據Politico報導，約有2000名美國人有嚴重代謝失調，氨基酸配方奶粉是他們賴以生存的唯一方式。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國這波配方奶粉短缺會持續多久並不清楚，相關團體希望深入了解這場危機。美國婦女、新生兒和兒童協會（National WIC Association）指出，美國配方奶粉市場過度集中是問題之一，僅有3家廠商競標為WIC輔助計畫的100萬嬰兒提供配方奶粉。

VOX的報導指出，配方奶粉短缺也是美國健保系統失能的另一個例證，導致世上最富有的國家卻面臨無法供應新生兒基本營養的困境。WIC公共政策資深主管狄特麥爾（Brian Dittmeier）在聲明中表示：「美國必須認真審視是怎麼走到今天這一刻的。」（編輯：陳惠珍）1110513