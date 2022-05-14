大廠壟斷、缺乏海外進口 美嬰兒奶粉荒短期無解

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國嬰兒配方奶粉短缺的問題，短期內似乎看不到盡頭。這場危機凸顯出，缺乏競爭的問題已延燒到美國經濟各領域，包括嬰兒食品等必需品。

法新社報導，白宮首席經濟顧問狄斯（Brian Deese）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），這個問題「不會在一天或一週內就自己解決」。然而狄斯也無法肯定危機還會持續多久。

奶粉危機一開始是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的供應鏈受阻與勞動力不足，之後雪上加霜的是，今年2月發生2名嬰兒死亡事件，美國奶粉製造商亞培公司（Abbott）宣布「自願召回」其密西根工廠生產、疑似遭細菌汙染的配方奶粉。

隨後的調查證明這個品牌並無問題，但生產至今仍未完全恢復，更加劇奶粉短缺狀況。

嬰兒奶粉短缺讓許多父母非常抓狂，擔心自己的孩子可能會挨餓。配方奶粉對許多家庭來說是必需品，特別是低收入家庭，由於母親在分娩後幾乎得立即重返工作岡位，因此難以餵母乳。

另一個問題是，市面上剩下的配方奶粉價格已經飆漲。

亞培公司今天在一份聲明中表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）核可亞培生產的嬰兒奶粉，但「督察」該工廠483次。亞培表示，位於密西根州史特爾吉斯（Sturgis）的生產工廠會在2週內重新啟用。

FDA承諾下週將宣布允許進口海外配方奶粉的計畫。

FDA目前禁止大多數外國嬰兒配方奶粉進口，包括歐洲製造的產品，並非基於健康考量，而是在於標籤和包裝標準。

FDA局長克里夫（Robert Califf）今天在推特上發文說：「我們認為正在進行的一切措施，將有助在幾週內顯著改善美國的供應短缺問題。」

據數據收集機構Datasembly，截至10日，美國各地嬰兒配方奶粉缺貨率約43%，比4月平均值還要高出10%。

外界指控美國政府仍持觀望態度，白宮昨天宣布將採行某些措施來解決，但範圍似乎有限。

監督食品安全的非政府組織「食品和飲水觀察」（Food & Water Watch）主管史塔巴克（Amanda Starbuck）告訴法新社，這場危機顯現出整個食品生產鏈極度集中的問題。

史塔巴克表示，95%的配方奶粉市場掌控在3家美國公司手中。

她說：「如果我們談論的是汽水或薯條，那麼重要性就小得多，但當我們講得像是奶粉等必需品時，事態就很嚴重。」

目前情況是數十年累積的結果。史塔巴克解釋說，生產鏈集中使美國公司受益，在沒有競爭的情況下很容易達成價格共識。

她說：「但責任並不完全在這些公司，而是為什麼我們的政府允許3家企業獨占？」她表示，更不用說這些公司的巨大規模並沒有使他們更有效率。

史塔巴克表示：「我們現在需要做的是通過全面性的反壟斷立法，以便更好地審查，拆分那些龐大以致濫用市場力量的公司。」（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110514