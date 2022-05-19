芬蘭總理：若加入 境內拒北約部署核武和設基地

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（中央社赫爾辛基19日綜合外電報導）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在義大利報紙今天刊登的訪談中說，芬蘭即使成為北大西洋公約組織（NATO）成員國，也不希望北約在其境內部署核武或設立軍事基地。

有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，芬蘭和瑞典昨天正式申請加入北約；原本兩國入會程序可望較快，但遭到土耳其反對。

馬林在羅馬與義大利總理德拉吉（Mario Draghi）會面時表示，她相信此事可以透過對話解決。

馬林告訴「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）：「我認為現階段重要的是保持冷靜，與土耳其和所有其他成員國進行討論，回答可能存在的問題，並糾正任何誤解。」

馬林並表示，芬蘭與北約進行入會談判時，並未談到北約在芬蘭部署核武或開設基地等事。

她說：「我也不認為，在芬蘭部署核武或設立北約基地有任何好處。」

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瑞典與芬蘭一樣正在申請加入北約，瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）也表示，不希望北約在其境內建立永久基地或部署核武。

自1952年以來就是北約成員國的土耳其，出人意料地反對芬蘭和瑞典入會，指責這兩國窩藏土耳其認為與恐怖組織有關聯的人物。土國並指出另一個反對原因，即瑞典和芬蘭因土耳其2019年入侵敘利亞，而對土國實施武器禁運。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110519