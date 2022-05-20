傳推特高層告訴員工 馬斯克收購交易按計畫進行

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（中央社舊金山19日綜合外電報導）彭博記者今天在社群媒體推特（Twitter）發文表示，推特的高層主管告訴員工，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克開價440億美元收購推特的交易持續按計畫進行，且不會重新議價。

路透社向推特和特斯拉（Tesla）尋求置評，兩企業皆尚未回應。

彭博（Bloomberg News）今天報導，推特高層在全體員工大會上表示，以440億美元（約新台幣1兆3000億元）將推特賣給馬斯克（Elon Musk）的交易程序持續進行中，他們也不會重新協商已同意的每股54.20美元收購價。

出席會議人士透露，推特首席律師暨政策主管蓋德（Vijaya Gadde）在會中表示，目前「沒有交易暫停這種事」。

她是反駁馬斯克的談話。馬斯克過去一週說，他正讓交易程序暫停，等待獲知更多有關推特上機器人帳號和垃圾郵件帳號數量的相關資訊。

推特股價今天應聲勁揚約2%，一反稍早一度下挫達1.7%。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1110520