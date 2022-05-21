陳時中投書立陶宛媒體 籲各界支持台灣參與WHA

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）立陶宛國家廣播電視（LRT）今天在網站刊登衛生福利部長陳時中的投書，內容分享台灣的「科技防疫」經驗，並呼籲各界支持台灣參與今年的世界衛生大會（WHA）。

陳時中在文中指出，COVID-19疫情蔓延全球兩年，至今已有超過625萬人喪生。當各國忙於因應疫情及其衍生的各領域衝擊，台灣的防疫成就卻被忽視。至今年5月10日止，台灣共累計超過39萬例確診、931例死亡，比例與其他國家相比明顯較低。此外，在政府與民眾共同努力下，台灣去年的經濟成長率更高達6.45%。

陳時中指出，台灣全民健保的高覆蓋率、科技防疫、疫苗接種和數位證明、電子病歷及遠距醫療等發展良好；今年4月起，台灣採用新防疫模式，強化民間自主應變能力、輕重症分流，並保全醫療體系量能。同時，台灣將持續透過具體行動與各國合作，展現「台灣能幫忙，台灣正在幫忙」的精神。

第75屆WHA將於22日登場，但台灣過去5年都未受邀參加。陳時中呼籲世界衛生組織（WHO）及相關各方支持台灣有意義參與，落實WHO憲章「健康是基本人權」以及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

駐立陶宛台灣代表處感謝LRT刊登陳時中專文，並呼籲WHO重視台灣民眾的健康權利、各界支持台灣以觀察員身分參與WHA。（編輯：徐睿承）1110521