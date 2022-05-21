摩艾石像好久不見 智利復活島預計8月1日重開放
2022/5/21 17:34（5/21 17:38 更新）
復活島位於智利海岸以西3500公里，以摩艾石像（圖）聞名於世。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
（中央社聖地牙哥20日綜合外電報導）智利政府今天表示，在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而關閉兩年多之後，太平洋旅遊勝地復活島（Easter Island）將於8月1日重新向世界開放。
法新社報導，復活島位於智利海岸以西3500公里，以「摩艾石像」（moais）聞名於世。其實石像露出的僅有一小部分，大部分身體還埋藏在地下。
智利經濟、發展暨觀光部在一份聲明中說：「已經同意拉帕努伊島（Rapa Nui，復活島）於2022年8月1日星期一重新開放。」
復活島原預計在2月開放，但前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）未實現這項計畫。新任左翼總統波里奇（Gabriel Boric）3月上台後，重新擬定開放復活島的計畫。
復活島主要收入來源是國內和國際旅遊業，但在智利出現首例COVID-19感染病例後，往返該島的航班於2020年3月16日停飛至今。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110521
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