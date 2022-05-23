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拜登
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拜登拜會日皇德仁 2013年後二度會面

2022/5/23 10:44
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（中央社東京23日綜合外電報導）正在日本訪問的美國總統拜登，今天上午前往皇居御所拜會日皇德仁。這次是德仁與拜登繼2013年後第2次會面，也是德仁繼2019年12月後，再度與外國領袖面對面會談。

日本富士新聞網報導，拜登在與日本首相岸田文雄會談前，上午先赴皇居御所拜會德仁，從媒體拍攝畫面來看，兩人從合影到會談都戴上口罩。

兩人過去曾在拜登2013年12月訪日時會面，當時德仁是皇太子、拜登是副總統。

受到疫情影響，今天也是德仁繼2019年12月接見烏茲別克總統伉儷後，時隔兩年半再度與外國領袖個別會晤。

日本放送協會（NHK）報導，拜登在日本時間上午10時前抵達皇居御所，與德仁會談約半小時，上午10時30分後離開御所，並在10時45分抵達與岸田會談的迎賓館。

拜登與岸田的會談已在當地時間11時過後開始，這是兩人首度面對面舉行正式會談，預料將觸及朝實現自由且開放的印度太平洋進行合作、就因應北韓交換意見等議題。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110523

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