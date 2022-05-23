伊朗革命衛隊上校遭槍殺身亡 總統誓言復仇
2022/5/23 18:06
（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天警告說，伊朗將為在首都德黑蘭被槍殺身亡的「伊朗革命衛隊」（Revolutionary Guards）上校霍達伊（Sayyad Khodai）報仇。
霍達伊昨天在自家門外被騎著摩托車的槍手殺害。伊朗指控是「與世界傲慢（政權）相關的分子」所為，這是德黑蘭當局對於美國和包括以色列在內等華府盟邦的稱呼。
這是2020年11月頂尖核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭殺害以來，伊朗境內最備受關注的暗殺事件。
萊希表示：「我堅持安全當局官員強力追捕（凶手），我毫不懷疑這位偉大烈士的流血必會獲得報仇。」
他還說：「毫無疑問，在這起罪行中可以看到世界傲慢（政權）之手。」這跟伊朗革命衛隊前一天的說法相呼應。
萊希在訪問阿曼之前發表前述談話，他將於當地會見阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）。
霍達伊的喪禮預計當地時間下午5時在德黑蘭舉行。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110523
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