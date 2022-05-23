更多編輯台推薦新聞：
國中會考111年試題及解答一覽
生活

國中會考111年試題及解答一覽

公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡
生活

公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

伊朗革命衛隊上校遭槍殺身亡 總統誓言復仇

2022/5/23 18:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天警告說，伊朗將為在首都德黑蘭被槍殺身亡的「伊朗革命衛隊」（Revolutionary Guards）上校霍達伊（Sayyad Khodai）報仇。

霍達伊昨天在自家門外被騎著摩托車的槍手殺害。伊朗指控是「與世界傲慢（政權）相關的分子」所為，這是德黑蘭當局對於美國和包括以色列在內等華府盟邦的稱呼。

這是2020年11月頂尖核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭殺害以來，伊朗境內最備受關注的暗殺事件。

萊希表示：「我堅持安全當局官員強力追捕（凶手），我毫不懷疑這位偉大烈士的流血必會獲得報仇。」

他還說：「毫無疑問，在這起罪行中可以看到世界傲慢（政權）之手。」這跟伊朗革命衛隊前一天的說法相呼應。

萊希在訪問阿曼之前發表前述談話，他將於當地會見阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）。

霍達伊的喪禮預計當地時間下午5時在德黑蘭舉行。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110523

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族