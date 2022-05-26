韓國央行調升基準利率至1.75% 連2月升息

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）受通貨膨脹壓力影響，韓國銀行（韓國中央銀行）金融貨幣委員會今天宣布升息一碼至1.75%，也是韓銀時隔14年9個月來首次連續2個月升息。

韓國聯合新聞通訊社報導，金融貨幣委員會今天召開定期會議，會中一致通過調升基準利率0.25個百分點至1.75%；韓銀總裁李昌鏞在會後記者會被問及後續是否可能持續升息，他說，韓國目前物價壓力大，5月通膨率超過5%，後續也得觀察美國升息狀況，目前無法定論。

根據韓銀最新公布的經濟預期報告，今年消費者物價成長率從3.1%大幅調升至4.5%，經濟成長率則從3%下調至2.7%。

李昌鏞表示，韓國通膨率短期內估計維持在5%以上，明年初預測在3到4%左右，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範鬆綁、內需消費增加，加上近期韓國大企業接連發表大規模投資計畫，都是推升今年及明年物價的潛在因素。

韓國三星電子之前宣布增加國內投資2.4兆韓元，增加8萬個工作機會；現代汽車在2025年前將在國內投資63兆韓元（約新台幣1.47兆元）；LG集團也敲定未來5年投資計畫，宣布將在國內投資106兆韓元，增聘5萬名員工。

李昌鏞說，比起高物價、低成長造成的停滯性通膨（stagflation），韓國現階段面臨的物價上升壓力更大，不排除物價成長率可能在今年下半年才會到達頂點，「即使國際油價下跌，食糧價格仍持續上漲，且食糧價格上漲通常會維持相當長時間」，可能導致物價再次上漲。

但他坦言，升息對中小企業及自營業者等弱勢族群影響大，必須依靠政府其他政策來彌補，以升息一碼為例，對韓國家庭負擔估計增加3兆韓元（約新台幣750億元），對企業負擔增加2.7兆韓元。

媒體提問對年底基準利率可能達2.25至2.5%的預期是否合理，李昌鏞表示，以國內通膨率預期較2月上漲的狀況來看，市場出現如此預期是合理的。

李昌鏞16日就韓美利差倒掛可能性受訪時曾表示，目前無法完全排除美國聯準會（Fed）單次大幅升息0.5個百分點以上的可能性，這也是外界推測韓銀升息的因素之一。（編輯：郭中翰）1110526