防彈少年團獲邀進白宮 與拜登談反亞裔仇恨犯罪

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（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）白宮今天宣布，在全球擁有高人氣的韓國天團防彈少年團（BTS）將在31日造訪白宮，與美國總統拜登歡慶美國亞太裔傳統月，並討論反亞裔仇恨犯罪議題。

5月是美國亞太裔傳統月（Asian American & Pacific Islander Heritage Month），隨著美國亞裔人口逐漸增加，並在各領域嶄露頭角，亞太裔傳統月也逐漸受到關注。

白宮今天宣布，防彈少年團將在31日造訪白宮，與拜登（Joe Biden）討論多元性與包容性的重要性、近年來日益嚴峻的反亞裔仇恨犯罪與歧視問題，以及防彈少年團作為青年大使平台，在世界各地傳遞希望與積極訊息。

白宮指出，拜登曾承諾打擊激增的反亞裔仇恨犯罪，並在去年5月簽署「2019冠狀病毒疾病仇恨犯罪法案」（COVID-19 Hate Crimes Act），為執法部門提供識別、調查與通報仇恨犯罪資源，確保亞裔與太平洋島民社區更容易取得仇恨犯罪訊息。（編輯：周永捷）1110526