巴基斯坦前總理率眾遊行 促政府6天內宣布新選舉

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（中央社伊斯蘭馬巴德26日綜合外電報導）遭罷黜的巴基斯坦前總理伊姆蘭汗支持者與警方在國會外發生衝突後，伊姆蘭汗今天解散支持者的遊行隊伍，但他揚言，除非政府在6天內舉行選舉，否則群眾會再次示威。

伊姆蘭汗（Imran Khan）號召數以千計支持者來到首都伊斯蘭馬巴德，計畫占據首都的敏感區域，直到現任總理夏立夫（Shehbaz Sharif）屈服於他想重新舉行大選的要求；但伊姆蘭汗今早告訴支持者解散示威，同時下達新的最後通牒。

伊姆蘭汗和數以千計的支持者抵達伊斯蘭馬巴德後，他站在一輛卡車上頭說：「我給你6天時間。你要在6天內宣布選舉。」

他說國會應該解散以便在6月舉行大選，並警告政府，若沒有達到他的要求，他會再次率領眾人到伊斯蘭馬巴德進行示威遊行。

伊姆蘭汗試圖破壞夏立夫剛成立一個月的聯合政府穩定，這在經濟危機期間可能會加劇緊張情勢，因此迫使巴基斯坦向國際貨幣基金（International Monetary Fund）尋求緊急協助。

巴基斯坦政府前一天與國際貨幣基金官員在卡達首都杜哈（Doha）進行會談後，政府又在今天召開一次國會聯席會議，以討論國內經濟危機。

伊姆蘭汗曾表示，上個月罷黜他的國會不信任投票是一場美國陰謀的結果，他要求重新選舉，以證明他獲得全國支持。

美國華府和巴基斯坦軍方都否認在伊姆蘭汗遭罷黜一事扮演任何角色。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110526