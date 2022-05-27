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基輔：俄羅斯傾力而出 企圖全面攻占盧甘斯克

2022/5/27 11:57
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（中央社哈爾科夫26日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯今天傾力而出，企圖攻取工業區盧甘斯克（Lugansk）其餘地方，烏東戰火已高升到至今最猛烈的地步。

在戰火升高之際，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）廣播表示， 基輔（Kyiv）對西方國家愈來愈感到挫折，指盟國拖延武器運送；庫列巴告訴德國外長，烏克蘭需要「盡快」取得重型武器。

俄軍未能攻占烏國首都基輔後，轉進烏東工業區頓巴斯（Donbas），逐漸靠近幾個城市中心，包括具戰略性的北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）。

盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在通訊軟體Telegram的一段錄影中說：「情勢仍然艱困，因為俄軍傾全力想攻取盧甘斯克地區。」

他說：「北頓內茨克郊區目前戰鬥十分激烈，他們只想要摧毀此一城市，每天砲轟，沒有片刻停歇。」

莫斯科也想拿下東北部樞紐哈爾科夫（Kharkiv）但被擊退後，俄軍持續對這烏國第二大城市展開砲轟，造成9人喪生。

頓內茨克（Donetsk）州長表示，今天有5名平民喪生。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110527

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