韓示威團體噪音騷擾前總統 文在寅考慮提告

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）本月卸任的韓國前總統文在寅搬到慶尚南道梁山市的私宅展開退休生活，但家門口至今仍有保守派支持者示威抗議，不堪其擾的文在寅一家人據稱正考慮以名譽毀損等罪嫌向示威團體提告。

韓媒每日放送（MBN）引述警方報導，文在寅近期曾詢問對在家門前辱罵示威的團體提告的相關程序，並向梁山警察署提出訴狀，正考慮以侮辱、名譽毀損等罪嫌，提告家門前示威的保守派團體。

文在寅9日午夜結束5年總統任期，10日出席新任總統尹錫悅就職儀式後就搭車回到位在釜山以北的梁山市自宅，但等著他的並非閒適退休生活，而是日夜不斷的示威罵聲。

在文在寅返鄉居住前，已經有示威團體在住宅周圍抗議，反對文在寅來此居住，文在寅正式入住後更是變本加厲。報導舉例，先前有一組示威團體在距離文在寅家門前約100公尺處，用擴音器反覆播放已故總統朴正熙朗讀的「國民教育憲章」超過20小時。

不僅文在寅一家，鄰近居民也不堪其擾，前述播放朴正熙朗讀音檔的相關檢舉就有50多件，警方因此下達擴音器夜間使用禁令，示威團體至6月5日為止都不能在夜間使用擴音器。

部分居民表示，因持續不斷的集會噪音出現失眠、壓力過大、食慾不振等情形，甚至必須到醫院求治，鄰近居民12日因此向慶南警察廳提出陳情書。

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文在寅本人也不只一次公開表達對示威行動的不滿。他15日透過臉書（Facebook）及推特（Twitter）公開行程時提到，「回到家後，隨著擴音器噪音與辱罵而來的非理性行動，打破了這個小鄉村週日的寧靜與自由」，對鄰近居民表示歉意；27日與妻子金正淑一同前往投票所參與地方選舉事前投票時，就媒體相關提問也簡短回應「很不自在」。

文在寅女兒文多惠（譯音）28日也強硬發文，怒問「這算是集會嗎？只不過不是用槍瞄準攻擊，跟聚集在角落用言語攻擊有什麼差別」，批評示威者藉示威之名發洩憎惡與髒話，並表示「沒有理由繼續容忍，現在我會自己守護父母」。（編輯：郭中翰）1110530