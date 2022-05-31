中國外長王毅喊話：中美關係不能再惡化下去了

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（中央社台北31日電）中國國務委員兼外交部長王毅今天藉一場演討會喊話，「中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇」。

據中國外交部網站31日消息，王毅在「基辛格（季辛吉）與中美關係」研討會上發表視訊致詞作上述表示。

王毅指出，建設一個互聯互通、多元包容、安全共用的世界是中美兩國必須承擔的責任義務。能否處理好彼此關係，是中美雙方必須回答好的世紀之問。

王毅表示，中美關係正在遭遇越來越多的挑戰，中美關係的歷史敘事被人為歪曲，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險，「如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身」。

王毅喊話，中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇，要端正戰略認知，摒棄冷戰思維；要鞏固政治基礎，妥善管控分歧；要跳出競爭邏輯，增進交流合作。

王毅指出，當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。中國壓倒一切的任務是集中力量發展自己，滿足人民對美好生活的嚮往。美國如果一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前發表對中政策演說。布林肯指出，華府不會阻礙中國發展經濟，或是試圖改變北京政治體制；但華府將捍衛維持和平與安全且讓包括美中在內的各國得以共存的國際法與制度。

布林肯說，「我們不尋求衝突或新冷戰，相反的，我們決心避免」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110531