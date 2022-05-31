教團籲開放老師兼職 教長允檢討盼半年內研擬辦法

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（中央社記者許秩維台北31日電）全教產今天表示，立法院修法已放寬公務員兼職規定，教師兼職也應開放；教育部長潘文忠回應，會重新檢討教師兼職規定，並考量學生受教權，希望半年內研訂相關辦法。

全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，立法院昨天三讀通過「公務員服務法」修正，明定公務員在不妨礙本職下，於法定工作時間外，從事非經常性、持續性工作，利用個人才藝表現獲取適當報酬，得就其財產處分、智慧財產權及肖像權之授權行使，獲取合理對價。

全教產表示，教育部多年來禁止基層教師兼職，卻開放大專教師兼職公司董事，不合公平正義；年金改革後，退撫基金仍籠罩用罄危機，公教人員退休金岌岌可危，教師想未雨綢繆，於法定工作時間外兼職，卻限制重重。

全教產提到，政府針對112年個人專戶制新基金目前僅規劃至85歲，因此應開放兼職，「非上班時間、非經常性、非持續性、且未影響本職的工作」均應開放，以便教師及早準備85歲後的退休金。

另外，全教產也表示，代理教師7、8月幾乎無收入，教育部也應開放代理教師於學期中的兼職禁令，只要是「非上班時間、非經常性、非持續性、且未影響本職之工作」均應開放，以彌補代理教師每年有2個月零收入。

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教育部長潘文忠接受媒體聯訪時表示，教育部將參照「公務員服務法」，重新檢討教師兼職規定，在學生受教權和教師兼職權益之間取得衡平考量，希望在半年內研訂相關辦法。

潘文忠提到，教師可兼職範圍須加以斟酌，由於教師屬性，須將學生受教權納入考量，例如教師到補習班兼職，可能會有課室上公平性問題，甚至產生負面影響，教育部會蒐集相關意見並納入研擬考量。（編輯：陳仁華）1110531