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芬蘭瑞典將會土耳其 盼掃除入北約障礙

2022/6/2 10:02
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）今天表示，將舉行土耳其、芬蘭和瑞典的會談，希望安卡拉不再反對讓芬、瑞兩國在本月峰會前加入北約。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，未來幾天將在布魯塞爾召集這3國高級官員會談，「確保我們在芬蘭、瑞典加入北約的申請上取得進展」。

史托騰柏格在訪問華盛頓時表示：「我希望6月28日北約峰會在馬德里舉行前，讓此事塵埃落定。」

史托騰柏格在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的聯合新聞發布會上說：「芬蘭和瑞典已明確表示，準備好坐下來化解土耳其的疑慮。」

瑞典和芬蘭向來避免激怒鄰近的俄羅斯，但在莫斯科入侵烏克蘭後，一改原本對加入北約的遲疑。烏克蘭曾想加入北約但未成功。

新成員加入北約前須取得北約30個成員國全員同意，而土耳其認為芬蘭和瑞典存在分離主義團體「庫德工人黨」（PKK）武裝分子，並以此為由反對這兩個北歐國家加入。土耳其視庫德工人黨為恐怖分子。

史托騰柏格表示，芬、瑞兩國和北約「非常重視」庫德工人黨問題。

史托騰柏格說：「我們知道，沒有其他北約盟國比土耳其遭受過更多的恐怖襲擊。」

布林肯重申，他仍然「非常有信心」，北約將隨這兩國的加入「向前邁進」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110602

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