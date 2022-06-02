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美禁新疆產品進口 北京：嚴重干擾中美企業合作

2022/6/2 18:27
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（中央社記者張淑伶北京2日電）美國預計21日起禁止從中國新疆進口產品，中國外交部發言人趙立堅今天說，這將嚴重干擾中美企業間的合作，敦促美方不得實施此法，否則中方將採取「有力措施」維護自身利益。

美國「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）去年12月獲總統拜登簽署立法，意在避免以侵犯人權手段產出的新疆地區商品進入美國市場。

美國海關官員1日表示，相關法律預計6月21日生效，屆時將對從中國新疆地區進口的產品實施禁令；除非企業提供明確證據，證明這些商品並非「強迫勞動」所得，但這項法律所要求的豁免事證「門檻相當高」。

中國外交部2日下午舉行例行記者會，趙立堅回應相關提問時，再次否認新疆存在強迫勞動，並表示美方此舉是粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，違背市場規則和商業道德，中方對此堅決反對。

他說，此法案如果得到實施，將嚴重干擾中美企業間正常合作，破壞全球供應鏈穩定，最終也將損害美方自身利益。中方敦促美方「不得將該法付諸實施，停止利用涉疆問題干涉中國內政，遏制中國發展」。

趙立堅還說，如果美方執意而為，中方將採取「有力措施」，堅決維護自身利益和尊嚴。（編輯：楊昇儒）1110602

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