非洲COVID-19趨緩 今年死亡數可望比去年少94%

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（中央社約翰尼斯堡2日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天公布的資料顯示，非洲今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡人數預計將比去年下降近94%。

2021年是COVID-19在非洲奪走人命最多的一年，為非洲第七大死亡原因，略低於瘧疾。

世界衛生組織非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）在視訊記者會上說：「我們的最新分析顯示，2022年非洲地區的估計死亡人數將減少到每天60人左右。去年，我們平均每天有970人不治。」

世衛表示，形成這種數字差距是因為疫苗接種增加、應對COVID-19的方式改進以及先前染疫產生的自然免疫力。

根據這項分析，如果目前的變異株和感染模式維持不變，預估非洲今年到年底將有約2萬3000人不治。

根據調查結果推斷，非洲每71例確診病例中只有一例記錄在案，大約1/3的死亡病例被漏列。

截至5月底，非洲已經通報1180多萬起確診病例和25萬多人染疫死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110602