台歐首次部長級對話 中：反對任何形式官方往來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北3日電）台灣和歐盟昨天舉行首次部長級經濟對話。中國駐歐盟使團對此重申「一中原則」，表示堅決反對與中國建交者，和台灣進行任何形式的官方往來。

中國駐歐盟使團今天上午以答記者問的形式，在官網回應稱，中國之前已表達過嚴正立場，重申「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」等「一中原則」。

這份聲明宣稱，「一中原則」是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中歐建交發展雙邊關係的政治基礎。「中方一貫堅決反對建交方與台灣進行任何形式的官方往來」，敦促歐盟恪守「一中原則」，不和台灣進行任何形式的官方往來。

經濟部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand）2日傍晚共同主持「台歐盟經貿對話會議」。這也是首次部長、總署長層級對話，被視為台灣和歐盟關係獲致重大突破。

雙方在會中同意設立平台，以利工作階層持續討論，並在數位經濟、貿易便捷化、半導體供應鏈韌性等議題進一步討論合作的可能性。（編輯：周慧盈）1110603