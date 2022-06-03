削減對中關稅？美副貿易代表：考慮所有選項

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國副貿易代表今天說，總統拜登政府在檢視對中國輸美商品關稅可能的調整措施時，正考慮「所有選項」，包括削減關稅及新的貿易調查行動，以將焦點轉向與北京的戰略問題上。

路透社報導，美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）在訪問中表示，美國貿易代表署（USTR）尋求因應來自中國的長期挑戰，並「取得真正合理的關稅結構」。

畢昂奇說：「我們正在檢視一切，焦點在於確保我們再次針對與中國的關係進行長期調整，並且聚焦一些問題…例如非市場行為和經濟脅迫。」

美國前總統川普2018年和2019年對價值數千億美元的中國商品祭出關稅，當時美中這世界前兩大經濟體陷入激烈貿易戰。拜登先前表示，他在考慮取消部分關稅。拜登政府正設法讓通貨膨脹降溫，企業團體要求削減關稅，以降低轉嫁企業和消費者的成本。

川普政府當時啟動所謂301條款，調查中國強迫美國企業轉移技術及竊取智慧財產權情事，第一輪對價值500億美元的中國戰略和工業產品加徵關稅，中國旋即對同等規模的美國貨課徵關稅，以示報復。

美國之後調高對中國2000億美元商品稅率，並再對3000億美元的中國商品加徵關稅，包括消費品，從自行車、成衣到藍牙裝置皆有。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）先前表示，部分關稅會傷害美國消費者，應該取消。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）則有不同意見，認為應將關稅措施視為對中整體策略的一環，促使中國履行貿易承諾並結束經濟濫用行為。

畢昂奇被問到關稅決定是否會導致部分消費品關稅取消，並對中國產業補貼和其他做法展開新調查時說：「現在一切都在考慮中。」

她說，美國貿易代表署已恢復對中國352項特定產品高達25%的關稅豁免。不過，有超過140名國會議員要求擴大產品清單。

美國貿易代表署正對301條款關稅進行法定4年檢視，可能會再持續數月，目前正分兩梯次收集業界人士意見，截止日期為7月5日和8月22日。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110603