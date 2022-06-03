更多編輯台推薦新聞：
專訪／烏克蘭哈爾科夫市長：感謝台灣人善心 盼戰後來訪
國際

專訪／烏克蘭哈爾科夫市長：感謝台灣人善心 盼戰後來訪

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
聯發科
新聞專題
聯發科2/164

印度手機晶片需求旺 聯發科看好帶動成長

2022/6/3 18:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里3日綜合外電報導）台灣無廠晶片製造商聯發科在印度的主管今天指出，聯發科預期在重要的印度市場，智慧手機和智慧電視的晶片銷售勁揚，將繼續推動當地市場成長。

聯發科印度公司執行董事詹恩（Anku Jain）接受彭博電視（Bloomberg Television）主持人訪問時表示：「過去2年消費激增，我們認為這項趨勢會在未來幾年持續下去。」

聯發科在全球智慧手機晶片組市場與美國的高通公司（Qualcomm）競爭，且稱霸價格200美元以下手機的市場，因此視印度市場為公司成長的重要關鍵。

全球智慧手機市場正面臨成長遲滯，因為中國和歐洲的需求降溫。然而，印度的行動應用程式（app）和相關服務正迅速普及，帶動當地手機銷售火熱。

詹恩指出，印度採取行動標售5G頻段且推出更先進的無線服務，創造了巨大商機，這也將推升對聯發科的高端晶片需求。

詹恩還說，聯發科將在印度增聘工程師。聯發科目前在印度的2座研發中心共雇有700多名工程師。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110603

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀