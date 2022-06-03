印度手機晶片需求旺 聯發科看好帶動成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里3日綜合外電報導）台灣無廠晶片製造商聯發科在印度的主管今天指出，聯發科預期在重要的印度市場，智慧手機和智慧電視的晶片銷售勁揚，將繼續推動當地市場成長。

聯發科印度公司執行董事詹恩（Anku Jain）接受彭博電視（Bloomberg Television）主持人訪問時表示：「過去2年消費激增，我們認為這項趨勢會在未來幾年持續下去。」

聯發科在全球智慧手機晶片組市場與美國的高通公司（Qualcomm）競爭，且稱霸價格200美元以下手機的市場，因此視印度市場為公司成長的重要關鍵。

全球智慧手機市場正面臨成長遲滯，因為中國和歐洲的需求降溫。然而，印度的行動應用程式（app）和相關服務正迅速普及，帶動當地手機銷售火熱。

詹恩指出，印度採取行動標售5G頻段且推出更先進的無線服務，創造了巨大商機，這也將推升對聯發科的高端晶片需求。

詹恩還說，聯發科將在印度增聘工程師。聯發科目前在印度的2座研發中心共雇有700多名工程師。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110603