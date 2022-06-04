南加州醫院爆砍人案 1醫2護受傷嫌犯受困

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國南加州一間醫院急診室今天發生持刀砍人事件，造成1名醫師和2名護理師重傷，目前傷勢穩定。有關當局說，犯案男子仍在醫院內，警方試圖說服他投降。

美聯社報導，洛杉磯警方發言人麥迪遜（Drake Madison）表示，男子在下午將近4時走進聖費南多谷（San Fernando Valley）恩西諾醫院醫學中心（Encino Hospital Medical Center）。

消防人員表示，3名受害者被送往創傷中心，傷勢嚴重，不過後來的報導說他們情況穩定。

警方表示，男子攻擊醫護，2個多小時後仍在院內，特種武器和戰術部隊（SWAT）獲報後派人趕到現場。警方表示，目前尚不清楚男子犯案動機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，警方說，嫌犯被困在醫院內，不再對社區構成威脅，不過據信仍持有刀子。

一名超音波技術員告訴洛杉磯電視台KNBC-TV，這起砍人案發生前，他看到男子帶著一隻狗，且男子可能有吸毒，看起來很焦慮且狂冒汗。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110604