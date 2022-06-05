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北韓再射彈
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北韓再射彈1/110

美韓聯合軍演剛結束 北韓一口氣發射8枚彈道飛彈

2022/6/5 10:09（6/5 10:15 更新）
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圖為北韓1月18日試射飛彈。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
圖為北韓1月18日試射飛彈。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社台北5日電）南韓合同參謀本部今天表示，北韓今天從平壤順安一帶發射8枚短程彈道飛彈，軍方正在分析相關數據，總統辦公室也立即召開國家安全保障會議（NSC）。

韓聯社報導，南韓軍方今天上午偵測到北韓向東部海域發射飛彈，這次試射是尹錫悅政府就任後第3次，也是今年第18次武力示威行動。

北韓先前在5月25日發射洲際彈道飛彈（ICBM）及短程彈道飛彈（SRBM）等3枚飛彈，當時美國總統拜登剛結束亞洲行歸國。

南韓合同參謀本部向媒體表示，軍方偵測到北韓從上午9時8分至9時43分左右，從平壤順安一帶陸續發射8枚短程彈道飛彈，瞄準2個以上目標物；軍方仍在分析射程、高度等相關數據。

北韓這次一口氣發射多枚飛彈，很有可能是針對前一天剛結束的韓美聯合軍演。南韓軍方4日表示，剛結束為期3天的韓美聯合軍演，這次還睽違4年多出動航空母艦。

此外，美日韓對北韓代表3日在首爾舉行的三方會議也可能觸動平壤當局敏感神經。當時會議譴責北韓多次發射飛彈的行動，要求北韓立即停止這種威脅區域和平的行動，無條件回歸談判桌。（編輯：韋樞）1110605

南韓軍方4日宣布，南韓與美國舉行了聯合軍事演習，並出動一艘美軍航空母艦，為4年多來首見。（圖取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）
南韓軍方4日宣布，南韓與美國舉行了聯合軍事演習，並出動一艘美軍航空母艦，為4年多來首見。（圖取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）
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