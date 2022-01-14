北韓駭客2021年竊取逾百億加密貨幣 投入軍備研發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

區塊鏈分析公司Chainalysis最新報告指出，從2020年到2021年，與北韓有關的侵駭次數從4增加到7，到手的數位資產價值增加40%。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾14日綜合外電報導）區塊鏈分析公司Chainalysis最新報告指出，北韓去年對加密貨幣平台發動至少7次攻擊，到手價值近4億美元（約新台幣110億元）數位資產，為歷來最順手的年份之一。

這份今天公布的報告中說：「從2020年到2021年，與北韓有關的侵駭次數從4增加到7，到手的數位資產價值增加40%。」

報告並說：「這些資金一旦到手，北韓就開始謹慎地洗錢以掩蓋真相，然後加以兌現。」

聯合國負責監督對北韓制裁的專家小組指控，北韓當局將這些偷來的金錢投入核武和彈道飛彈研發項目，以規避制裁。

北韓並未回應媒體採訪，但先前曾發表聲明，否認網路侵駭指控。

美國去年指控3名為北韓情報單位效力的北韓電腦程式設計師，多年來任意發動大規模侵駭，以竊取13億美元以上的金錢和加密貨幣，受害者從銀行到好萊塢電影公司都有。

Chainalysis並未透露駭客攻擊的所有目標，只表示，主要是一些投資公司和集中交易市場，包括日本加密貨幣交易所Liquid.com。Liquid.com 2021年8月宣布，一名未經授權的用戶進入了交易所管理的一些加密貨幣錢包。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110114