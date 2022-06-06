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國際原能總署：北韓寧邊核設施擴建工程進行中

2022/6/6 22:19
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（中央社維也納6日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天在35個會員國組成的理事會季度會議上表示，北韓寧邊主要核設施的擴建工程正在進行中。

葛羅西在寫給國際原子能總署理事會的聲明中指出：「據報離心機濃縮設施的附屬建築上頭已裝好屋頂，因此附屬建築目前外部已完工。」

聲明還提到：「在輕水反應爐附近，我們觀察到從2021年4月以來一直在建造的新建築已經完工，相鄰的兩棟建築也已經開始施工。」

葛羅西今天還說，國際原子能總署正致力於派出一組國際專家團隊到俄羅斯掌控的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant），這座電廠是全歐洲最大的核能電廠。

近幾個月來葛羅西一直強調，札波羅熱核電廠的情勢構成安全風險，在那裡的烏克蘭人員接受俄方命令工作，他希望主導派團到這座核電廠。

葛羅西在國際原子能總署理事會的季會上提到，目前烏克蘭對於札波羅熱核電廠的備件供應情況感到擔憂，且相關核材料數據仍未依照應有的方式傳送給國際原子能總署。

葛羅西指出：「我已經注意到烏克蘭政府的訴求，我們正制定派遣這類任務團的形式；其他考量不應阻止這項重要國際任務的進行。」（譯者：陳彥鈞）1110606

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