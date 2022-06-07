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萵苣價格飆高 澳洲肯德基改用高麗菜挨轟

2022/6/7 14:56（6/7 16:25 更新）
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由於澳洲萵苣價格過高，肯德基改用高麗菜，引起消費者抱怨。（圖取自Pixabay圖庫）
由於澳洲萵苣價格過高，肯德基改用高麗菜，引起消費者抱怨。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社雪梨7日綜合外電報導）美國炸雞速食連鎖店肯德基（KFC）今天表示，由於澳洲萵苣價格過高，不得不改用高麗菜取代漢堡和其他產品中的萵苣；消費者抱怨，這和「好吃到舔手指」差遠了。

最近幾個月，萵苣在澳洲當地價格飆漲300%，迫使肯德基調整了部分分店的食譜。

肯德基告訴消費者：「我們目前遭遇到萵苣短缺的問題，因此所有含萵苣的產品將改以萵苣與高麗菜混用的方式，直到另行通知為止。」

肯德基將這樣的窘境歸咎於澳洲東部發生的大規模洪患。

但伊迪斯科文大學（Edith Cowan University, ECU）的供應鏈專家麥考（Flavio Macau）表示，俄羅斯入侵烏克蘭也是原因之一，因為這導致柴油和肥料價格上升。

在雪梨或墨爾本，一顆過去賣2美元的結球萵苣，現在售價接近8美元。

肯德基告訴消費者：「如果那不是你的『菜』，只要在點餐時選『客製化』，然後選不加生菜即可。」

對一些社群媒體使用者來說，這樣的改變，絕對不是他們的「菜」。

其中一人在推特上不滿地說：「用高麗菜代替萵苣這件事，讓我重新思考了在肯德基的一整套餐。我會在吃高麗菜前先吃其他4、5種東西。這實在是很奇怪的做法。」

另一人還說：「感覺像是世界末日的徵兆。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110607

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