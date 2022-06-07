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瑞典司法部長驚險挺過不信任投票 化解政府危機

2022/6/7 20:45
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（中央社斯德哥爾摩7日綜合外電報導）瑞典司法部長約翰松今天以1票之差挺過國會的不信任投票。若不信任案通過，尋求加入北大西洋公約組織（NATO）的瑞典將面臨一年內第2場政府危機。

今天的表決由極右派的瑞典民主黨（Sweden Democrats）發起。瑞典民主黨責怪約翰松（Morgan Johansson）未能遏阻日益猖獗的幫派暴力。

在保守派的溫和黨（Moderate Party）與自由黨（Liberal Party）及基民黨（Christian Democrats）相挺下，349名國會議員中有174人支持這項動議，差1票就達到讓部長下台的絕對多數。

反對票則有97張，另有70人棄權，8人缺席。

現任瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）曾明確表示，若這項不信任案通過，等於她也要辭職，恐觸發瑞典另一波政府危機。

安德森告訴媒體，政府是集體做成決定，所以基於政策對約翰松發起的不信任投票，也是針對政府的不信任投票。

不到一年前，瑞典國會投票通過針對時任總理勒夫文（Stefan Lofven）的不信任案，導致政府垮台，勒夫文花了數週才重登總理之位，後於去年11月卸任。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110607

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