中國稱美官員承認炒作新疆問題 美批不實言論

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（中央社北京7日綜合外電報導）中國一篇社群媒體貼文聲稱，駐廣州美國官員坦承美國在炒作新疆人權問題。美方今天反擊，要求中國停止為美國官員捏造不實言論，以及可能危及美國外交官的行為。

彭博報導，美國駐北京大使館發言人今天表示，中國應「停止將虛假陳述歸咎於美國官員，停止採取其他可能使我們的外交官遭到騷擾的行動」。

發言人說，「此種行動可能會將被點名的美國官員置於危險之中」，並表示中國有義務給予美國外交官應有的尊重。

中共「環球時報」旗下新媒體「補壹刀」5日貼文宣稱，美國駐廣州領事館兩名官員在2021年一場酒會上表示，華府知道「新疆沒有問題」。

貼文公開這兩名時任領事的姓名，並稱他們說，利用新疆「炒作」強迫勞動、種族滅絕、攻擊人權問題，是一種切割新疆與全球產業鏈的「有效手段」。

貼文並稱兩人說，美方能藉此讓中國政府「徹底深陷泥潭」。

中國外交部發言人趙立堅今天在北京的例行記者會上表示，這些評論不是中國政府捏造的。外交部部長助理華春瑩5日則上傳多則貼文寫道，說謊的美國官員罕見吐露事實。

美國大使館發言人另提到，華府對新疆議題的立場並未改變。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110607