不滿高物價無對策 日本在野黨提內閣不信任案

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本最大在野黨立憲民主黨，今天以無法容忍政府對高物價提不出因應對策等理由，向眾議院提出對首相岸田文雄內閣的不信任決議案。

立憲民主黨也另外對屢見爭議言行的眾議院議長細田博之提出不信任案。

日本TBS電視台報導，這兩項不信任決議案預計在明天眾議院全體會議上進行表決，由於執政黨擁有席次優勢，預料不信任案將遭否決。

根據日本眾議院官網資訊，眾議員共465席，最大黨是執政黨自民黨占263席、立憲民主黨加上部分無黨籍議員共97席次之、日本維新會以41席居第3位；與自民黨聯合執政的公明黨以32席排第4。

時事通信社報導，立憲民主黨提出不信任決議案後，讓7月參議院大選與岸田政府對決的態勢更為鮮明。由於國會本會期將於6月15日休會，朝野政黨攻防也迎來關鍵時刻。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨幹事長茂木敏充受訪時說，岸田上任以來獲得民眾高度支持；有關物價上漲，從烏克蘭情勢緊張以來，跟美國等主要國家相比，日本仍相當程度抑制物價上漲幅度。

茂木說，如果把不信任案當成選舉目標提出的話，國民對立憲民主黨及贊成不信任案的政黨，將投以更加嚴峻的目光，自民黨會毅然進行因應。

內閣不信任決議案指的是表明眾議院無法信任內閣的議案，在日本必須要由超過51名眾議員連署提出。

如果眾議院全體會議有出席議員過半數通過不信任案，根據日本憲法規定，內閣必須在10天內解散眾議院或總辭。

立憲民主黨等4個在野黨，2021年6月15日也對時任首相菅義偉內閣提出不信任案，經記名投票表決後，遭自民黨、公明黨等政黨以席次優勢否決。

回顧日本歷史共有4次成功通過內閣不信任決議，分別是1948年、1953年、1980年及1993年，最後眾議院都被解散。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110608