中俄聯手護北韓 控美國挑起朝鮮半島緊張局勢

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（中央社紐約聯合國總部8日綜合外電報導）中國和俄羅斯今天在具里程碑意義的聯合國大會期間劍指美國，指控華府挑起朝鮮半島緊張局勢。

美國上個月以北韓恢復試射彈道飛彈為由，在聯合國安全理事會中帶頭推動對北韓施加新制裁，但中國與俄羅斯否決這項提案。

法新社報導，聯合國今天召開大會，要北京和莫斯科解釋兩國上個月在安理會中為何投下否決票。

中國駐聯合國大使張軍抨擊華府對平壤的作法，說「今天朝鮮半島的緊張局勢升高至這般地步，主要是因為美國政策反反覆覆」，隨後籲求鬆綁國際對北韓的制裁。

俄羅斯駐聯合國副大使埃夫斯蒂格涅耶娃（Anna Evstigneeva）也呼籲取消對北韓的制裁。

埃夫斯蒂格涅耶娃說，北韓需要更多人道援助，且西方應該停止將緊張局勢怪罪到平壤頭上。

美國駐聯合國副大使反駁上述指控，說目前的制裁和擴大制裁的提議是直接因應北韓的行為。

他說：「我們在不設前提的情況下尋求與平壤對話。我們也私下透過管道傳達這樣的訊息，包括美國高階官員致朝鮮民主主義人民共和國的高層級私人訊息。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

華府認為，今年已執行一連串破壞制裁武器測試的北韓，準備要測試一項新的核子武器。

北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）則為北韓的軍事測試辯護，強調聯合國憲章條款「明確規定每個國家都有獨立或集體自衛的固有權力」。

歐洲聯盟（EU）、南韓和日本都認為，北韓測試武器的行為顯示出北韓公然無視聯合國決議和國際社會。

歐盟代表、瑞典駐聯合國大使史庫格（Olof Skoog）表示，制裁是安理會在危機期間的「必要工具」。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110609