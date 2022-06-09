美智庫報告談美中經濟 台灣先進產業密集度居冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國華府智庫一項最新評估報告說，美國在7大先進產業中僅在3個產業領先，其餘均被中國超越，建議美國急起直追。報告還提到，就先進產業密集程度而言，台灣為世界第一。

美國之音（VOA）報導，華府智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）今天發布評估各國在先進產業中競爭表現的報告，指出美國在製藥、航空航太、資訊科技和軟體及網路公司方面為世界最強，但在電氣設備、機械和工具、汽車產業不僅全球市占率低，而且有所下降。在電腦、電子和光學生產的全球市占方面，中國以25%略高於美國的23%。

報告以美國、加拿大、墨西哥、德國、歐盟（不含德國）、中國、印度、日本、韓國和台灣10個經濟體，在1995、2006和2018這3年的相關數據作為分析的基礎。

報告發現，自1995年以來，美國在先進產業的全球市占率於規模調整後的全球平均水準方面下降了6%。台灣和韓國的全球市占率比全球平均水準高出1倍以上；德國高出74%；日本為43%；中國為34%。

報告說：「與主要競爭對手相比，美國在關鍵先進產業的產出疲軟且呈下降趨勢。」報告建議國會和政府發起一項經濟「登月計畫」，承諾於10年內將這些產業在美國經濟中的集中度相對於全球平均水準至少提高20個百分點。

報告作者艾特金森（Robert Atkinson）告訴美國之音：「政策制定者真正需要考慮兩個主要問題。首先，他們是否在乎美國的現狀。如果美國希望先進產業在我們經濟中的占比與在中國經濟中的占比相同，就必須讓美國增加6400億美元的產量。」

「那麼，問題是如何做到？」艾特金森說，最簡單的方法是提供激勵措施，「這是世界上許多國家所做的，包括中國，還有台灣、新加坡和愛爾蘭」。

報告說：「為了縮小這些差距，國會應通過並充分資助檯面上的競爭法案，並制定一項250億美元的年度『超級晶片法案』，以激勵美國和盟國公司建立或擴大先進工業生產。」

報告同時發現，就各國先進工業產出在各自經濟中的占比而言，台灣世界第一。

艾特金森說：「台灣是世界上技術最集中的國家。如果看這些先進產業在台灣的占比，比在美國的占比要高得多，坦白說甚至比中國還要高很多。台灣是全球平均水準的兩倍。」

艾特金森表示：「換句話說，如果瀏覽整個報告，幾乎找不到另一個國家在任何行業都如此集中。他們非常專注於電腦晶片，這是美國非常關注的部分。」

報告在一項總結關鍵要點裡指出，各國在先進技術產業全球市占方面競爭激烈，因為獲勝就可以確保經濟和國家安全，如果中國有所收穫，那就是其他國家的損失。（編輯：盧映孜、曾依璇）1110609