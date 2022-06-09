韓國釜山爭取主辦2030世博會 展現轉型活力

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）國際展覽局（BIE）21日大會將進行2030年世界博覽會主辦權第2輪簡報競選，韓國釜山市將以「世界共同轉型，邁向美好未來」為題，與義大利羅馬、沙烏地阿拉伯利雅德同台較勁。

2030釜山世界博覽會申辦委員會今天舉辦記者會說明申辦準備進度。韓國去年6月向國際展覽局提交申辦申請書，與義大利羅馬、沙烏地阿拉伯利雅德、烏克蘭敖德薩（Odesa）、俄羅斯莫斯科共同列為候補城市。

不過，莫斯科因近期烏克蘭局勢，在今年5月退出競選；敖德薩競選資格則被暫停至9月7日。6月進行的第2輪簡報將只有釜山、羅馬及利雅德參與。

釜山世博會申辦委員會秘書長朴正旭（譯音）表示，韓國在1950年代因戰爭影響，受到相當多國際支援，在短短數十年間快速發展，一躍成為世界十大經濟強國，變成給予他國支援的國家。在過程中，釜山市容納了數百萬戰後難民，將滿城廢墟轉化為帶領韓國經濟成長的重要都市，也是每年吸引4000萬名遊客造訪的韓流文化中心。

朴正旭說，如今已成為商業與文化中心的釜山，曾舉辦包括亞太經濟合作（APEC）峰會等國際性活動，充分具有舉辦世博會的能量；今年5月甫上任的新政府也對此展現積極態度，並將爭取2030年世博會主辦權列為主要國政之一。

申辦委員會規劃世博會3大主題，包括「永續發展的地球」、「以人為本的科技」、「分享與關懷平台」，希望藉此展現韓國促進世代轉型的活力。

委員會規劃，釜山世博會預計在2030年5月1日起舉辦半年展覽至10月31日，位於釜山北港的場地面積達343萬平方公尺，投入約4.9兆韓元（約新台幣1195億元），預估可吸引3480萬人次參觀，創造43兆韓元產值與18兆韓元附加價值，並可新增50萬個就業機會。

朴正旭指出，世博會是展現人類創造成果的展覽會，韓國作為開放的經濟強國，加上企業保有的最尖端產業技術與韓流所展現的創意文化實力，都是讓韓國有信心爭取這次主辦權的優勢。

韓國企業也為這次申辦釜山世博會總動員，除由大韓商工會議所會長、SK集團會長崔泰源擔任申辦委員會委員長，三星電子、SK集團、現代汽車、LG、樂天等知名韓國大企業全都參與其中，希望藉此在投票中獲得170個會員國的青睞。

世界博覽會分為註冊類（綜合性）世博會及認可類（專業性）世博會。註冊類世博會5年舉辦一次，展期在6週至6個月間，主題廣泛，主辦國僅提供活動場地，展館由參與國自費設計建設，是世界最高級別的博覽會；認可類世博會則會在兩屆註冊類世博會間舉辦，展期在3週至3個月間，由主辦國建設展館，免費提供參與國使用，主題較單一專業。

在至今舉行過的31次認可類世博會中，韓國曾主辦兩次，分別是1993年的大田世博會及2012年的麗水海洋世博會。

這次是韓國首次爭取主辦註冊類世博會，在6月的第2輪簡報及年底的第3輪簡報後，BIE預計在明年初派員到釜山現場視察，接著在明年6月進行第4輪簡報，明年底進行第5輪簡報並決定主辦地點。（編輯：馮昭）1110609