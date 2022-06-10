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日本等5國當選聯合國安理會非常任理事國 任期2年

2022/6/10 08:43（6/10 09:46 更新）
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聯合國大會9日選出日本等5個國家為安全理事會非常任理事國。圖為安理會會議廳。（圖取自twitter.com/UN）
聯合國大會9日選出日本等5個國家為安全理事會非常任理事國。圖為安理會會議廳。（圖取自twitter.com/UN）
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（中央社紐約聯合國總部9日綜合外電報導）聯合國大會今天表決，選出日本等5個國家為聯合國安全理事會非常任理事國，任期從2023年至2024年為止。

法新社報導，除日本外，其他4個當選安理會非常任理事國的國家為瑞士、莫三比克共和國、馬爾他共和國及厄瓜多共和國，任期自明年1月1日起生效。

上述5國將取代印度、挪威、肯亞、墨西哥和愛爾蘭。

聯合國安理會由15個理事國組成，其中5國為常任理事國，分別為美國、俄羅斯、中國、法國和英國；其他10國為非常任理事國，任期兩年，每年各選出5國。

在聯合國大會193個與會國中，日本獲得184票。日本外務副大臣小田原潔說，日本政府首重要務將是「安全性，包括能源和糧食」。

莫三比克有史以來首度入選安理會，這次在無記名投票中獲得192票。瑞士獲得187票，馬爾他185票，厄瓜多190票。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110610

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