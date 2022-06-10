拉攏拉丁美洲國家 拜登促美企擴大投資

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國總統拜登今天在「美洲執行長峰會」上，促請國內龍頭企業高層支持他與拉丁美洲之間環保經濟夥伴關係的計畫。

路透社報導，拜登在這場於洛杉磯舉行的會議中敦促商界對拉丁美洲國家擴大投資，以推動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的復甦，並幫助解決移民非法來到美國的癥結。

第4屆美洲執行長峰會（CEO Summit of the Americas）是第9屆「美洲高峰會」（Summit of the Americas）的官方私部門論壇，由美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）與國務院合作舉辦。

一般認為，這次美洲高峰會是重新確認美國領導地位及抗衡中國在這個區域擴大經濟勢力的一個機會。然而，由於古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜未受邀參與，有些領袖杯葛峰會以示不滿，影響到拜登的議程。

拜登告訴企業主管，他們在拉丁美洲的未來中扮演重要角色。他說：「私部門可快速動員大量投資資本，會需要你們來釋放西半球巨大的成長潛力。」

這場活動目的在強化區域經濟關係，並將供應鏈從亞洲移回以因應當前瓶頸。

拜登在演說中勾勒他所提出的「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity），他說，這項倡議目的是要讓供應鏈離本土更近、改革美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）、提升投資效率，並加速推動氣候行動。

然而，這項計畫未提出減輕關稅的措施，且初步著重在已與美國達成貿易協議的國家，似乎還在規劃中，許多細節有待補齊。

拜登挖苦中國說：「我們想確定左鄰右舍在這個區域愈來愈普遍的債務陷阱發展，以及替勞工和家庭帶來長期收益的優質透明基礎建設投資方式之間，能有真正的選擇。」

美國官員曾公開指責中國在開發中國家推動一些協議，其附加條件會讓合作夥伴背負長期債務。

根據路透社取得的文件草案，美墨邊界問題也在拜登首要議題的清單之列，與會領袖們準備明天宣布措施來遏止非法移民，並協助收容大量移民的國家處理後續事宜。

記者詢問白宮這份文件是否定案，尚未獲得答覆。

拜登今天行程包括美洲高峰會開幕全體會議，重點將在乾淨能源倡議上；接著他將首次與巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）正式會面。波索納洛是有名的氣候變遷懷疑論者。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110610